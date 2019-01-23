Европейские индексы - 22-01-19

МОСКВА, 23 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.41% и составил 11090.11 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.42% и составил 4847.53 пункта, британский FTSE снизился на 0.99% и составил 6901.39 пункта, а российский RTSI снизился на 0.11% и составил 1169.79 пункта.