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Никол Пашинян дал интервью ряду международных передовых СМИ


В рамках Всемирного экономического форума в Давосе премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью ряду международных передовых СМИ. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу правительства Facebook, Пашинян дал интервью китайскому агентству CCGTV, французскому изданию Le Figaro и швейцарскому RTS.

Премьер также принял участие в Media Leaders Brifing, в ходе которого ответил на вопросы журналистов Business Insider, The New York Times, немецкого DPA, «РИА новости» и египетского Daily News.




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