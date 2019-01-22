Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-01-19

ЕРЕВАН, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 января, курс доллара США вырос на 0.06 драмa и составил 485.17 драм. Курс евро сократился на 0.52 драмa и составил 551.15 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 7.29 драм. Курс британского фунта вырос на 3.72 драмa и составил 626.55 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 70.05 драмa и составила 19959.16 драм. Цена серебра сократилась на 3.25 драмa и составила 238.03 драм. Цена платины сократилась на 45.25 драмa и составила 12447.66 драм.