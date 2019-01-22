Основатель интернет-компании Alibaba 54-летний Джек Ма вошел в список "100 мировых мыслителей" 2019 года по версии журнала Foreign Policy в категории "10 мыслителей, оказавших грандиозное влияние на мир за последние 10 лет".

Джек Ма - единственный представитель Китая в своей категории списка. Наряду с китайским бизнесменом в десятку самых влиятельных людей десятилетия по версии издания вошли канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президент США Барак Обама, глава компании Amazon Джефф Безос, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, журналист телеканала CNN Фарид Закария и другие,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мало кто может утверждать, что он изменил целое общество, однако пример Джека Ма заслуживает особого внимания, - говорится в публикации Foreign Policy. - Основанная в 1999 году компания Alibaba построила бизнес таким образом, что смогла "дотянуться" до потребителей в недосягаемых районах, наладила контакт между целым слоем китайских клиентов и национальными и международными рынками, что, в свою очередь, стало своеобразным "топливом" для стимулирования экономического роста страны". Издание также пишет, что "путем своих рационализаторских идей в производстве и логистике, Джек Ма обеспечил доступ к возможностям онлайн-бизнеса для целого поколения китайцев и помог в становлении Китая как сверхдержавы".

В 2019 году журнал публикует юбилейный - десятый - выпуск "100 мировых мыслителей". Отмечается, что он будет разделен на 10 разделов, среди которых "мыслители, оказавшие грандиозное влияние на мир за последнее десятилетие", а также те, кто был наиболее влиятелен в течение минувшего года в таких направлениях, как "оборона и безопасность", "энергетика и климат", "искусство", "наука и здоровье", категория "мыслители в возрасте до 40 лет" и другие. Пока издание обнародовало лишь первую десятку, особенно отличившихся, по его мнению, за последние 10 лет. Еще 90 выдающихся мыслителей по итогам 2018 года будут объявлены во вторник, 22 января.