В Армении молодые вертолетчики ЮВО приступили к выполнению простого и сложного пилотирования в горах

Молодые летчики военно-транспортных вертолетов Ми-8МТШ российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к отработке элементов простого и сложного пилотажа в зимних условиях высокогорья.

Экипажи вертолетов отрабатывают задачи простого пилотирования в дневное время суток в простых метеоусловиях: взлет, висение, подлеты и перемещения у земли, вертикальное снижение, приземление, посадку и облеты различных маршрутов над аэродромом. В ходе отработки сложных фигур пилотирования летчики освоили боевой и форсированный развороты, поворот и разворот «на горке», пикирование с различными углами тангажа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа,также летчики выполнят задачи по разведке, обнаружению и распознаванию наземных и воздушных целей, будут принимать решения по выбору средств авиационного поражения, наводить и поражать цели условного противника электронными пусками.

«Отработка фигур высшего пилотажа на вертолёте позволяет экипажу в полной мере освоить авиатехнику, получить навыки ведения воздушного боя, а также лучше ориентироваться по приборам вертолёта», – сообщил командир вертолетной эскадрильи подполковник Юрий Оричак.

На практические занятия с молодыми летчиками и борттехниками ЮВО в горах Армении привлечено около 100 военнослужащих и задействовано 30 единиц наземной и авиационной военной техники.