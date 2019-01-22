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Израиль успешно испытал систему ПРО Arrow 3


Израильские военные совместно с Агентством противоракетной обороны США провели во вторник испытание системы ПРО Arrow 3. Как передает Арменпресс, об этом сообщают СМИ Израиля.

После обнаружения мишени противоракета была запущена с территории военной базы в центральной части Израиля. В итоге мишень была сбита, отмечается в сообщении со ссылкой на израильское военное ведомство.

"Успешное испытание - важное событие, показывающие, что Израиль способен защитить себя от существующих и будущих угроз для своего существования в регионе", - заявили в израильском министерстве обороны.

Целью испытаний была проверка модификаций, внесенных в Arrow 3.

Эта система, разработанная в Израиле, способна перехватывать ракеты в космосе, отмечается в сообщении.

 

 




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