Казахстан и Армению объединяют исторические и культурные тесные связи: Госсекретарь РК

Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Республике Казахстан Гагиком Галачяном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила “Казинформ” со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Гульшара Абдыкаликова подвела итоги деятельности по защите прав женщин и детей Госсекретарь: В Казахстане идет модернизация системы противодействия коррупции CCТГ играет важную роль в укреплении солидарности тюркских народов - Госсекретарь РК Государственный секретарь подчеркнула, что Казахстан и Армению объединяют тесные исторические и культурные связи. Плодотворное сотрудничество осуществляется в рамках интеграционных объединений ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и др.

Госсекретарь поздравила Г.Галачяна с проведением парламентских выборов и выразила уверенность, что активная работа Парламента Армении нового состава положительно отразится на дальнейшем укреплении двустороннего партнерства.

Г.Абдыкаликова отметила, что взаимодействие двух стран в рамках евразийской интеграции способствует развитию экономических связей. Товарооборот между РК и РА по итогам 10 месяцев 2018 года составил 10,4 млн долларов, увеличившись на 19,5%. (экспорт - 4,9 млн долларов, импорт - 5,5 млн долларов). «Особое значение в отношениях Казахстана и Армении имеет наше культурно-гуманитарное сотрудничество. На регулярной основе проводятся различные культурные, научные и спортивные мероприятия, налаживаются тесные контакты между молодежью и учреждениями образования. Связующим звеном между двумя странами является армянская диаспора, проживающая в Казахстане», - сказала Госсекретарь.

В завершение встречи Государственный секретарь РК Г.Абдыкаликова пожелала Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Армения в Республике Казахстан Г.Галачяну успехов в развитии двустороннего взаимодействия.