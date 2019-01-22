"Прививки обязательны": жена мэра Тбилиси призвала население к вакцинации

Супруга мэра Тбилиси Кахи Каладзе Ануки Арешидзе считает, что делать прививки нужно обязательно, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Арешидзе не только успешный дизайнер, но и мать четырех мальчиков, одному из которых нет и года. Девушка выложила в сториз соцсети Instagram фотографию младшего сына Николаса.

Судя по фотографии, малышу провели вакцинацию, так как на обеих ножках видны пластыри. Арешидзе подписала фото: "Прививки обязательны".

Этой зимой, согласно последним официальным данным Минздрава Грузии, из-за осложнений от вируса гриппа скончались 17 человек. К этому времени количество заболевших гриппом снизилось и составляет 253 человека на сто тысяч.

В Грузии также наблюдается серьезная эпидвспышка кори - с 1 января зафиксировано 335 случаев этого заболевания. Среди пациентов, в основном, младенцы и пациенты в возрасте от 15 до 40 лет. В этом году вакцинация против кори для всех граждан Грузии будет бесплатной.





