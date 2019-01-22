Никол Пашинян примет в Москве участие в церемонии передачи Армении председательства в ЕАЭС

24 января премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Москву. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, в штаб-квартире ЕЭК состоится выступление Пашиняна.

“Выступление премьер-министра Армении Никол Пашиняна намечено на 25 января, в Москве, в связи с переходом председательства ЕАЭС от России к Армении”, - говорится в сообщении.