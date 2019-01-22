Новоназначенный посол Бенина в Армении Нукпо Клеман Кики (резиденция в Москве) сегодня вручил президенту Армении Армену Саркисяну свои верительные грамоты. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. Президент Армении Армен Саркисян поздравил посла с назначением и пожелал ему результативной деятельности на своем посту, выразив уверенность, что Кики – как опытный дипломат, приложит все усилия для развития отношений между обеими странами.

Президент Армении Армен Саркисян отметил, что Армения стремится активнее сотрудничать с франкофонскими африканскими странами, и сказал, что важно выделить все те направления, по которым имеются предпосылки для развития отношений между обеими странами и взаимный интерес.