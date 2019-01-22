Армения и ОАЭ будут сотрудничать в области экологии

В ходе рабочего визита в ОАЭ министр охраны природы Армении Эрик Григорян подписал меморандум о намерениях с министерством по охране климата и окружающей среды ОАЭ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства охраны природы Армении. По данному соглашению, будет развернуто сотрудничество между обеими странами по нескольким направлениям: изменениям климата, сохранению био-разнообразия, экотуризму, использованию природных ресурсов и пр.

Министр охраны природы Армении Эрик Григорян пригласил своего коллегу Тани Ахмеда Аль Зейюди посетить Армению в рамках мероприятий года кавказского барса.

Министр охраны природы Армении Эрик Григорян посетил Международный фонд по охране редких птиц, встретился с рядом министров ОАЭ, принял участие в работе саммита Future Summit.