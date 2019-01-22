Полиция раскрыла разбой и грабежи в филиалах кредитной организации varks.am

Сотрудники криминальной полиции Еревана, в сотрудничестве с районными отделениями полиции, в результате оперативно-розыскных мероприятий, раскрыли случай разбоя и грабежа на сумму в 1.188.000 драмов в филиале кредитной организации varks.am по адресу ул. Канакерци, произошедший 21-го января. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. В тот же день на ул.Абовяна в Ереване был обнаружен и задержан Адам Багдасарян по подозрению в указанных деяниях.

По сведениям полиции, Адам Багдасарян ограбил 5-го января филиал кредитной организации varks.am по адресу ул. Алабяна на сумму в 1.500.000 драмов, а 14-го января ограбил филиал кредитной организации varks.am в Давидашене на сумму в 1.800.000 драмов. Адам Багдасарян передан органам следствия, где и был арестован.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.