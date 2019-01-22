Татул Маргарян: Соглашение создало основы для дальнейшего развития и углубления отношений между Арменией и ЕС

Руководитель постпредства Армении в ЕС Татул Маргарян констатирует, что до полного вступления в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве между ЕС и Арменией работа по претворению его в жизнь идет полным ходом. Татул Маргарян подмечает, что соглашение создает основы для дальнейшего развития отношений Армения-ЕС, создавая в то же время платформу для провозглашенных правительством Армении реформ и пр.

В беседе с «Арменпресс» руководитель постпредства Армении в ЕС Татул Маргарян рассказал о деталях Соглашения и его осуществления, о повестке отношений Армения-ЕС на 2019 год и ожидаемых развитиях.

- Г-н посол, как вы опишете ход диалога Армения-ЕС?

- Диалог Армения-ЕС проходит активно, он ознаменован рядом встреч на высоком уровне, взаимными визитами. После значимых перемен в Армении было важно в краткие сроки наладить связь между новыми властями Армении и структурами ЕС. Стороны смогли ознакомиться с позициями друг друга. Важными можно назвать встречи Никола Пашиняна в июле 2018 года в Брюсселе – с Дональдом Туском, Жаном-Клодом Юнкером, Федерикой Могерини.

Важен был и визит министра ИД Армении Мнацаканяна в Брюссель, где он провел ряд важных встреч.

Стороны подтвердили на высоком уровне готовность к сотрудничеству в полном объеме, ЕС подтвердил свою поддержку внешней политике Армении, в частности, последовательсность в отношениях с ЕС.

- Соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве между ЕС и Арменией было подписано 24-го ноября 2017 года. На каком этапе находится сейчас его претворение в жизнь?

Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве между ЕС и Арменией стало важным событием, оно создало основы для дальнейшего развития и углубления отношений между Арменией и ЕС. Соглашение создает основы для дальнейшего развития отношений Армения-ЕС, создавая в то же время платформу для провозглашенных правителььством Армении реформ и пр.

НС Армении ратифицировало Соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве между ЕС и Арменией 11-го апреля 2018 года, на что ЕС особой резолюцией дал свое согласие 4-го июля, что стало посылом и для стран ЕС к активизации процесса ратификации Соглашения в национальных институтах власти.

Сейчас процесс ратификации Соглашения состоялся в 10 странах ЕС, работа в других странах продолжается, ожидается, что вскоре последуют ратификации и в них. Для сравнения – для Грузии подобное соглашение вступило в силу через 2 года после подписания, для Украины – через 3 года.