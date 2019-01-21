Министерство ЧС Армении сообщает, что 21-го января по положению на 21:00 часов в Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, Варденяцский перевал открыт только для пассажирских автомобилей, а для остальных- закрыт.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На автодорогах Сюникского марза, регионов Амасия и Ашоцк Ширакского марза, а также на автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России есть столпившиеся автомобили.