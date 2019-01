Президент США Дональд Трамп стал номинантом на премию "Золотая малина" (Razzie Award), отмечающей худшие работы в кино. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, список номинантов был размещен в понедельник на сайте антинаграды.

Глава Белого дома может стать обладателем премии в категории "Худший актер" за свое появление в документальных картинах "Смерть нации" (Death of a Nation) режиссера Динеша Д'Соузы и "Фаренгейт 11/9" (Fahrenheit 11/9) режиссера Майкла Мура. Конкуренцию Трампу составят актеры Джонни Депп ("Шерлок Гномс"; Sherlock Gnomes), Уилл Фарелл ("Холмс & Ватсон"; Holmes & Watson), Джон Траволта ("Кодекс Готти"; Gotti) и Брюс Уиллис (Жажда смерти; Death Wish).

Американский лидер и "его бессменная мелочность" были также номинированы в категории "Худший актерский дуэт".

Претендует на получение "Золотой малины" и первая леди США Меланья. Супруга Трампа была номинирована в категории "Худшая актриса второго плана" за "Фаренгейт 11/9".

Как отмечает журнал The Hollywood Reporter, нынешний президент США уже является обладателем премии "Золотая малина" в категории "Худший актер второго плана" - он получил ее за фильм "Призраки этого не делают" (Ghosts Can't Do It, 1989).

39-я церемония вручения "Золотой малины" пройдет 23 февраля, за день до вручения кинопремии "Оскар".