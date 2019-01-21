Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-01-19

ЕРЕВАН, 21 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 21 января, курс доллара США сократился на 0.31 драмa и составил 485.11 драм. Курс евро сократился на 1.71 драмa и составил 551.67 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.31 драм. Курс британского фунта сократился на 5.30 драмa и составил 622.83 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 114.25 драмa и составила 20029.21 драм. Цена серебра сократилась на 1.79 драмa и составила 241.28 драм. Цена платины сократилась на 70.41 драмa и составила 12492.91 драм.