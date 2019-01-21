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Танкер с опасным грузом сел на мель у берегов Германии


Танкер Oriental Nadeshiko с девятью тоннами опасного горючего груза на борту сел на мель в устье Эльбы в районе Куксхафена. Как передает Арменпресс, об этом  сообщает в понедельник телерадиокомпания NDR.

Члены команды - всего их 22 человека - не пострадали, повреждений на корпусе судна не обнаружено. Причины аварии, по словам представителя экстренной портовой службы Куксхафена, пока не определены. Сообщается, что на борту были установлены все необходимые лоцманские приборы и погодные условия были стандартными, поэтому специалисты считают наиболее вероятной причиной ЧП технический дефект оборудования.

в настоящее время на месте находятся шесть буксиров и еще два спасательных судна.

 

 




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