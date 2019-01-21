Никол Пашинян обсудил в Цюрихе с предпринимателями вопросы, связанные с различными инвестиционными программами в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Швейцарии, провел в Цюрихе встречи с группой предпринимателей, с которыми обсудил возможности и перспективы инвестиционных программ в Армении.

Как сообщили «Арменпресс» пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в частности премьер обсудил с председателем Торговой палаты Швейцария-Армения Майком Бароняном вопросы, касающиеся расширения инвестиционных программ в фармацевтической сфере. Майк Бароян отметил, что сейчас ереванская компания занимается переработкой сырья, и намерена организовать в Армении также производство и экспорт лекарств. Предусматривается в ближайшие 5 лет инвестировать более десятка миллионов долларов, создав новые рабочие места с высокими заработными платами. Майк Бароян преставил премьеру также производство электроэнергии новейшими технологиями и инвестиционные программы, касающиеся переработки меди.

Швейцарский предприниматель Ганс Швейкард представил руководителю правительства Армении большую инвестиционную программу по производству солнечной энергии. Никол Пашинян приветствовал иницициативу Швейкарда и представил стратегию правительства в сфере энергетики на ближайшие годы и перспективы развития этой сферы.

Никол Пашинян встретился также с делегацией предпринимателей, возглавляемой председателем компании “Франк Мюллер”, известным швейцарским предпринимателем армянского происхождения Варданом Срмакешем. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся реализации инвестиционных программ в сферу специализированного образования в сельском хозяйстве, строительстве, банковской системе, ювелирном дело и производстве часов. Премьер-министр отметил важность реализации в нашей стране представленных программ и сообщил о готовности правительства поддержать их реализацию. Никол Пашинян отметил, что правительство продолжит шаги, направленные на улучшение бизнес-среды и заинтересовано реализации в Армении новых инвестиционных программ и в создании новых рабочих мест.

Никол Пашинян обсудил с Варданом Срмакешем также вопросы, касающиеся осуществления программы “Старый Ереван”. Руководитель правительства подчеркнул важность сохранения культурно-исторических памятников и необходимость обеспечения максимальной бережности в отношении этих зданий.