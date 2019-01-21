Соединенное Королевство 18 января ратифицировало Соглашение о о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил посол Соединенного Королевства в Армении Джудит Фарнуорт.

“С радостью сообщаю, что Соединенное Королевство ратифицировало Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС”, - написала посол в своем микроблоге в соцсети “Твиттер”.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Его ратифицировали 10 стран: Армения, Болгария, Эстония, Соединенное Королевство, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта, Польша.