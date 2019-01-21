Однодолларовая агиткампания посольства Азербайджана в Швейцарии

18 января азербайджанское государственное информагентство “Азертадж”, ссылаясь на заявление посольства Азербайджана в Швейцарии, распространило сообщение о том, что якобы в Швейцарии выпущена почтовая марка, посвященная “трагедии, произошедшей в Баку 20 января”. Согласно сообщению, о выпуске почтовой марки была достигнута договоренность между посольством Азербайджана в Швейцарии и АО “Почта Швейцарии” (Schweizerische Post" AG). Отмечается, что марка выпущена не с коммерческой целью и будет использоваться посольством.

Однако после изучения сайта АО “Почта Швейцарии” оказалось, что на сайте доступна служба Web Stamp (“Веб Марка”), посредством которой и была напечатана распространенная азербайджанской стороной марка. Указанная служба позволяет зарегистрироваться на сайте и заказать марку по собственному дизайну.

Марка, заказанная по своему дизайну и со своим изображением может за 1-3 дня быть доставлена заказчику по электронной почте. Одну обычную марку можно создать и заказать за один швейцарский франк, что эквивалентно одному доллару США. Из этого видно, что в АО “Почта Швейцарии” любой человек может заказать и получить марку, изготовленную по собственному дизайну, и для этого вовсе не нужно “достигать отдельной договоренности с почтой”.

В качестве примера, можем продемонстрировать пример марки, сделанной на сайте и посвященной “Погромам в Баку и Сумгаите”.