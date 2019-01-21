Лыжный центр Ашоцка может стать и местом для семейного отдыха

Лыжный центр Ашоцка будет сдан в эксплуатацию 26 января и быть не только спортивным центром, но и центром для семейного отдыха.

Подобное мнение в ходе встречи с журналистами в пресс-центре «Арменпресс» высказали генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян и координатор отдела культуры офиса ЕС в Армении Вардуи Саргсян.

“Центр Ашоцка, который станет прекрасным центром для лыжников, будет также местом для семейного отдыха. Открытие лыжного центра решает сразу несколько задач: во-первых, сделать Армению известным международным лыжным центром, и Ашоцк развить в качестве центра. Ашоцк претендует на роль мощного общественного лыжного центра”, - подчеркнул Гагик Саргсян.

По словам генерального секретаря Федерации лыжного спорта Армении, лыжный центр доступен также для представителей параолимпийских видов спорта.

“Вот уже второй раз Евросоюз проводит в Ашоцке лыжный фестиваль. Для нас важно, чтобы в турнире принимали участие семья”, - сказала Вардуи Саргсян.

По словам координатора отдела культуры офиса ЕС в Армении, кроме открытия центра состоится также турнир для детей. “В турнире примет участие также посол Евросоюза в Армении Петр Свитальский. Приглашения будут отправлены также и представителям правительства”, - отметила Вардуи Саргсян.

Интерес к фестивалю выразили министр здравоохранения Арсен Торосян и замминистра по вопросам спорта и делам молодежи Геворг Лорецян.

Участие в турнире бесплатно, победители получат также призы.

26-27 января состоится также лыжный фестиваль, в ходе которого будет сдано в эксплуатацию новопостроенное здание лыжного центра. Центр был построен за 2,5 месяца, на строительство потрачено 31 млн драмов.