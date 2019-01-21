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В Боливии 13 человек погибли в результате падения с обрыва автобуса с футбольной командой


Автобус упал с обрыва высотой 130 метров в Боливии, погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает аргентинская газета Clarin.

По предварительным данным, падение автобуса было вызвано отказом тормозной системы. Отмечается, что в автобусе находились футболисты любительской команды из Аргентины "Сиклес Клуб Лавалье", четверо из них погибли, еще шестеро пострадали,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 

 




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