В Боливии 13 человек погибли в результате падения с обрыва автобуса с футбольной командой

Автобус упал с обрыва высотой 130 метров в Боливии, погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает аргентинская газета Clarin.

По предварительным данным, падение автобуса было вызвано отказом тормозной системы. Отмечается, что в автобусе находились футболисты любительской команды из Аргентины "Сиклес Клуб Лавалье", четверо из них погибли, еще шестеро пострадали,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.