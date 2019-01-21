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Левон Агасян завоевал в Казахстане золотую медаль


Член сборной Армении по атлетике Левон Агасян завоевал на международных соревнованиях в Казахстане золотую медаль. Как передает «Арменпресс», в тройном прыжке он набрал 16.63 балла и занял первое место.

Это лучший результат за его спортивную карьеру. Левон Агасян выполнил норматив для рейтинга на первенство Европы.


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