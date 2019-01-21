Левон Агасян завоевал в Казахстане золотую медаль

Член сборной Армении по атлетике Левон Агасян завоевал на международных соревнованиях в Казахстане золотую медаль. Как передает «Арменпресс», в тройном прыжке он набрал 16.63 балла и занял первое место.

Это лучший результат за его спортивную карьеру. Левон Агасян выполнил норматив для рейтинга на первенство Европы.