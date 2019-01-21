В ДТП в Арцахе погибло трое граждан

В отделении ЧС Шаумянского района Арцаха 20-го января, в 22:07, поступил сигнал о том, что на 12-м км дороги, ведущей от Карвачара к селу Цар, произошло ДТП. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Арцаха, на место происшествия выехали боевой наряд и спасатели.

На месте выяснилось, что житель села Гладзор Вайоц-Дзорской области Армении О.Г. на своем а/м «Нива» выехал с проезжей части и скатился в русло реки, вследствие чего водитель и 2 пассажиров – его односельчан, погибли на месте, а третий пассжир был доставлен с травмами в Шаумянскую ЦРБ. Его состояние оценивается как средней тяжести.