Автодороги Степанцминда-Ларс и Сотк-Карвачар открыты для легковых автомобилей

По положению на 17:00 часов 20-го января в Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги.

Перевал Варденяц для грузовиков с прицепом закрыт, а для остальных - труднопроходим.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на автодорогах Сюникской области, регионов Амасия и Ашоцк Ширакской области, а также на автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России есть скопившиеся автомобили - 267 грузовых, 167 легковых и 2 автобуса.

С 29 км дороги Ванадзор-Алаверди до Баграташена проводятся строительные работы. Предлагается альтернативный путь для внутриобщинного движения в Алаверди, Ванадзор и близлежащие пункты: Ванадзор-Степанаван-Агарак-Когес-Айгеат-Одзун-Алаверди-грузинская граница.

С 30 июня 2018г. по 20 января-2019. на 139 км дороги Ереван-Мегри проводятся строительные работы, из-за чего односторонне закрыт отрезок в 200 метров.