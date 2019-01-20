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Автодороги Степанцминда-Ларс и Сотк-Карвачар открыты для легковых автомобилей


По положению  на 17:00 часов  20-го января в Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги.

Перевал Варденяц  для грузовиков с прицепом закрыт, а для остальных - труднопроходим.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, на  автодорогах Сюникской области, регионов Амасия и Ашоцк Ширакской области, а также на автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России есть скопившиеся автомобили - 267 грузовых, 167 легковых и  2 автобуса.

С 29 км дороги Ванадзор-Алаверди до Баграташена проводятся строительные  работы. Предлагается альтернативный путь для внутриобщинного  движения в Алаверди, Ванадзор и близлежащие  пункты: Ванадзор-Степанаван-Агарак-Когес-Айгеат-Одзун-Алаверди-грузинская граница.

С 30 июня 2018г. по 20 января-2019. на 139 км дороги Ереван-Мегри  проводятся строительные  работы, из-за  чего односторонне закрыт отрезок  в  200 метров.




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