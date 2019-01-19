Полиция выявила гражданина, незаконно вырубившего деревья в Агарцине

В ходе патрулирования сотрудники Дилижанского отдела полиции РА 14 января в 15.30 часов обнаружили два пня срубленных ив и ивовые ветки.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, назначена специализированная проверка.

В результате оперативно-разведывательных действий сотрудников 18 января в 11.20 часов по подозрению в незаконной вырубке в полицию был приглашен 23-летний Марзпет Б. Согласно его объяснению, 14 января деревья незаконно вырубил он сам, а вырубленное перевез на своем грузовичке УАЗ-469 к себе во двор и продал какому-то незнакомцу.

Марзпет Б. сдал полицейским свою бензопилу.

Следствие продолжается.