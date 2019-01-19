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Полиция выявила гражданина, незаконно вырубившего деревья в Агарцине


В ходе  патрулирования сотрудники Дилижанского отдела  полиции РА 14 января в 15.30  часов обнаружили два пня срубленных ив и ивовые ветки.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, назначена  специализированная проверка. 

В результате  оперативно-разведывательных действий  сотрудников 18 января в 11.20  часов по подозрению в  незаконной  вырубке в полицию был приглашен 23-летний  Марзпет Б. Согласно его  объяснению, 14 января деревья  незаконно вырубил он  сам, а  вырубленное  перевез на своем грузовичке УАЗ-469 к  себе во двор и продал какому-то незнакомцу.

Марзпет Б.  сдал  полицейским свою бензопилу.

Следствие  продолжается. 




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