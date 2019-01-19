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Президент Армении подписал указы о назначении министров


Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении и переназначении  министров.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,ЗограбМнацаканян переназначен министром иностранных дел, Давид Тоноян – министром обороны, Араик Арутюнян -  министром образования, науки, культуры и спорта, Сурен Папикян - территориального управления и развития, Эрик Григорян – министром экологии, Феликс Цолакян – министром по чрезвычайным ситуациям, АкопАршакян – министром транспорта, связи и IT-сферы, Тигран Хачатрян – министром экономического развития и инвестиций, Атом Джанджугасзян – министром финансов, Арсен Торосян – министром здравоохранения, АртакЗейналян – министром юстиции.

Министром труда и социальных вопросов назначенаЗаруиБатоян.

 




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