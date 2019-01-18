Премьер-министр провел совещание по вопросам внедрения комплексной системы медицинского страхования

В правительстве сегодня под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание по вопросам внедрения комплексной системы медицинского страхования в Республике Армения.

“Это стратегический вопрос для Республики Армения и нашего правительства, потому что доступность здравоохранения и медицинских услуг является одним из краеугольных камней благосостояния граждан, и в предвыборной программе блока “Мой шаг” мы четко отметили, что в этом направлении у нас должны быть очень конкретные результаты к 2023 году. Конечно, работа в этом направлении началась не сейчас - мы работаем в этом направлении с самого начала формирования нашего предыдущего правительства, и сегодня мы должны обсудить, куда мы пришли, каким путем и по какому графику мы должны идти вперед”, - сказал премьер-министр в начале встречи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, и.о. министра здравоохранения Арсен Торосян доложил, что была проделана работа по определению необходимых шагов и разработан соответствующий аналитический документ. Он представил цели внедрения комплексной системы медицинского страхования в Армении: повышение качества и доступности медицинской помощи и услуг для населения, привлечение новых источников финансирования здравоохранения, внедрение новых механизмов по контролю за качеством здравоохранения, повышение эффективности управления сферы и устранение теневого оборота денег. Торосян также представил принципы внедрения системы: гарантирование социальной солидарности и справедливости в сфере здравоохранения, объединение финансовых рисков медицинской помощи различным группам населения и унификация пакетов предоставляемых услуг. Арсен Торосян также представил анализ по части охвата системы, этапов внедрения, объема страховой медпомощи, сметы страховых взносов, институциональных, финансовых и управленческих механизмов внедрения системы, а также успешный международный опыт в этом направлении.

Затем состоялся обмен мнениями о деталях внедрения комплексной системы медицинского страхования. В частности, были обсуждены вопросы, касающиеся формата управления, сроков внедрения, охвата, механизмов финансирования, возможностей сотрудничества между государственным и частным секторами. Представители заинтересованных ведомств высказали свои замечания и комментарии по обсуждаемому документу, а также представили свои предложения. Никол Пашинян отметил, что целью обсуждения является разработка дорожной карты для внедрения комплексной системы медицинского страхования с учетом всех возможных сценариев и взглядов для достижения оптимальных решений.

Коснувшись политики правительства в области здравоохранения, премьер-министр сказал: “Наша политическая позиция заключается в следующем: стандарты здравоохранения в Республике Армения должны быть высокими”.

Никол Пашинян также отметил важность проведения общественных обсуждений по вопросу внедрения системы страхования, подчеркнув, что общественность необходимо периодически информировать о предлагаемых реформах. “С начального уровня общественность должна быть информирована, о чем мы говорим, какие варианты существуют и к чему мы можем прийти. В конце концов, это очень важный компонент успеха любого процесса реформ. Существующие идеи, возможности, используемые в других странах модели могут стать предметом обсуждений. Мы однозначно должны идти по этому пути, чтобы суметь решать проблемы в правильной атмосфере”, - отметил премьер-министр.

Глава правительства поручил представителям заинтересованных ведомств совместно работать над дополнением обсуждаемого документа, прояснить позиции по концептуальным вопросам и в краткие сроки представить концептуальный документ с конкретными мероприятиями и конкретными сроками.