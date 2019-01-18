Последнее граффити художника в стиле "стрит-арт" Бэнкси, появившееся перед Рождеством на двух стенах гаража города Порт-Толбот, продано более чем за £100 тыс. (почти $130 тыс.). Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, работу художника приобрел владелец одной из художественных галерей уэльского сталелитейного центра Джоном Брандлером, у которого уже находится несколько работ художника. С момента появления граффити его увидели не менее 20 тыс. человек, и, по словам Брандлера, произведение является "магнитом для туристов". Он надеется, что граффити в ближайшие два-три года будет находиться в городе.

Оно представляет собой единую композицию, расположенную на двух стенах, образующих 90-градусный угол. На одной из них виден ребенок, который, оставив в стороне санки и подняв голову, радуется падающим снежинкам. Однако при взгляде на другую стену ощущение идиллии исчезает: на ней изображен горящий контейнер, пепел от которого и падает на ребенка.