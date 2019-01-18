Судья по делу Манвела Григоряна отклонил второе ходатайство о самоотводе

Судья Апелляционного уголовного суда РА Арсен Никогосян отклонил второе ходатайство о самоотводе, представленное защитой Манвела Григоряна.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил адвокат Манвела Григоряна Арсен Мкртчян.

В данный момент на заседании объявлен перерыв.

21 декабря удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна, он был освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.

24 декабря Генпрокуратура представило ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Манвела Григоряна.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение по ч.2 ст.235 (незаконное приобретение оружия, хранение по предварительному сговору с другими лицами), а также п.1 ч.3 ст. 179 (хищение доверенного ему имущества в особо крупных размерах - по предварительному сговору с другими лицами). В течение его пребывания под арестом его адвокаты не раз поднимали вопрос о состоянии его здоровья.

11 июня Манвела Григоряна арестовали, а 16 июня депутаты НС РА проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности. Решением суда он был заключен под стражу.

Находясь в заключении, Григорян и его защита не раз говорили о его проблемах со здоровьем, отмечая, что жизни Григоряна грозит опасность.

11 января Апелляционный уголовный суд Армении отложил слушание по вопросу изменения меры пресечения в отношении бывшего депутата Национального Собрания Манвела Григоряна.

11 июня Манвела Григоряна арестовали, а 16 июня депутаты НС РА проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности. Решением суда он был заключен под стражу.

Находясь в заключении, Григорян и его защита не раз говорили о его проблемах со здоровьем, отмечая, что жизни Григоряна грозит опасность.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение по ч.2 ст.235 (незаконное приобретение оружия, хранение по предварительному сговору с другими лицами), а также п.1 ч.3 ст. 179 (хищение доверенного ему имущества в особо крупных размерах - по предварительному сговору с другими лицами). В течение его пребывания под арестом его адвокаты не раз поднимали вопрос о состоянии его здоровья.

В сообщении СНБ, в частности, указывалось, что принадлежащая Манвелу Григоряну зона отдыха фактически была превращена в арсенал и стоянку десятков ретро и современных автомобилей.

Дача в Акналиче служила также складом для консервов «Солдатский паек», предметов гигиены, медикаментов, обмундирования. В мешках были найдены письма, из которых становится ясно, что это помощь, собранная и отправленная бойцам во время апрельской войны 2016г.

Судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян21 декабря удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна, он был освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.

За этим последовали акции протеста эчмиадзинцев против этого решения. Прокуратура заявила об обжаловании решения об освобождении Григоряна под залог в Апелляционном суде.