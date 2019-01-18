В Белфасте женщина почти три недели жила с упаковкой таблеток в горле

Жительница Белфаста (столица Северной Ирландии) 17 дней жила с застрявшей в горле фармацевтической упаковкой обезболивающих таблеток. Об этом пишет BMJ Case Reports.

Женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на то, что чувствует в горле инородное тело, испытывает дискомфорт при глотании и боль в шее. Она рассказала, что симптомы начались после ночного приема обезболивающего препарата.

После проведения осмотра, рентгена и эндоскопического обследования полости носа и носоглотки врачи предположили, что пациентка поцарапала пищевод при глотании таблеток и подобрали соответствующее лечение.

Однако спустя несколько дней женщина вновь обратилась в больницу с теми же жалобами и получила направление на гастроскопи,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты обнаружили в верхней части пищевода женщины блистер с таблетками, который та случайно проглотила посреди ночи.

Медики успешно провели операцию по удалению инородного тела.

Отмечается, что несмотря на то что у женщины в горле почти три недели находился кусок пластика, она не испытывала проблем с приемом пищи и воды.