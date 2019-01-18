Объем космического мусора вокруг Земли оценили более чем в 7 тыс. тонн

США, Россия и Китай являются лидерами в загрязнении околоземного пространства космическим мусором, говорится в опубликованных тезисах статьи, подготовленной сотрудниками Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана.

"Масса мусора (на 2017 год эта масса составляет около 7,2 тысячи тонн) на орбите продолжает расти - за последние три года она вырастала каждый год примерно на 100 тонн, или около 2%", - пишут ученые.

"Лидером по количеству космического мусора являются США, на втором месте - Россия, а на третьем - Китай. На эти страны приходится 93% космического мусора. Ежегодно его общий объем увеличивается на четыре процента", - говорится в тезисах, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Больше всего космического мусора образуется из-за разрушения и столкновения орбитальных аппаратов. Кроме того, орбиту засоряют отработанные ступени и разгонные блоки ракет-носителей, уже недействующие спутники, фрагменты, оторвавшиеся при запусках.

"По данным на 2017 год на околоземной орбите находится около 18 тысяч объектов размером более 10 сантиметров", - отмечается в документе.

Эксперты предупреждают, что столкновения с космическим мусором могут привезти к опасным последствиям.