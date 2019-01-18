ЕСПЧ принял решение о применении промежуточной меры по делу Самвела Майрапетяна

Европейский суд по правам человека 17-го января принял решение о применении промежуточной меры по делу бизнесмена и владельца Второго общественного телевидения Самвела Майрапетяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЮ Армении.



ЕСПЧ порекомендовал правительству Армении в спешном порядке обеспечить оказание медицинской помощи в соответствии с показаниями врачей, в том числе с применением метода транслюминального дренирования.



ЕСПЧ также дал делу Майрапетяна приоритетность, распорядившись, чтобы адвокаты последнего в течение нескольких дней выслали полную версию жалобы, в том числе по факсу.

"ЕСПЧ также предупредил правительство Армении о том, что неисполнение решения приведет к нарушению Конвенции по правам человека", - отмечается в заявлении.

В данное время представитель Армении в ЕСПЧ, в сотрудничестве с соответствующими инстанциями, предпринимает все меры для претворения в жизнь решения ЕСПЧ.



Самвел Майрапетян был задержан Особой следственной службой (ОСС) 7-го октября. Ему выдвинуто обвинение по статье 38-311 Уголовного кодекса Армении (Соучастие во взяточничестве). Аппеляционный суд 27 декабря освободил Майрапетяна под залог 30 млн. драмов. 29-го декабря адвокаты в срочном порядке представили заявление в ССС для предоставления ему возможности выехать в Германию для лечения, так как паспорт бизнесмена находится в службе, и предприниматель не может выехать из страны. 8-го января паспорт Майрапетяну вернули, но, согласно заявлению адвокатов, ему было запрещено выехать из Армении.

9-го января ОСС выступила с объяснением по поводу ситуации с Майрапетяном. В нем, в частности, назывались безосновательными заявления адвокатов последнего, а также выражалось опасение в связи с тем, что Майрапетян, выехав за границу для лечения, может скрыться от следствия. Подвергался также сомнению факт невозможности прохождения им лечения в Армении. При этом ССС представили обоснования по поводу изъятия паспорта Майрапетяна, отметив, что согласно части 4-ой статьи 8-й закона "О паспорте гражданина Армении" паспорт подозреваемого или обвиняемого временно находится у органа проводящего предварительное следствие. Паспорт хранится у официальных лиц, которые проводят производство, и возвращается после прекращения возбужденного уголовного преследования. В ходе предварительного следствия сторона защиты предоставила медицинские записи о состоянии здоровья Самвела Майрапетяна. С целью выяснения ряда вопросов, связанных с его здоровьем, 14 ноября 2018 года была назначена судебно-медицинская экспертиза. Исследования, необходимые для экспертизы, были выполнены, но заключение эксперта еще не получено. Заявление группы защитников о том, что операция по удалению обнаруженного у Майрапетяна камня в желчном протоке возможна только за рубежом, является неоднозначным, поскольку согласно полученной информации, подобные операции проводятся и в Армении. Принимая во внимание вышеупомянутое обстоятельство, орган, ведущий производство, обоснованно предполагает, что Майрапетян, выехав за границу, может скрыться от следствия. "Принимая во внимание вышеизложенное, мы настоятельно призываем сторону защиты Самвела Майрапетяна не бросать тень на деятельность ССС, как органа, осуществляющего производство по делу, а также воздержаться от распространения заявлений искажающих действительность", - говорится в заявлении.