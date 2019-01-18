В НС Армении началось голосование по выборам председателей постоянных парламентских комиссий

Голосование за кандидатов на должности председателей постоянных парламентских комиссий Национального Собрания пройдет в коридоре, расположенном рядом с залом заседаний, с 11:30 до 13:30. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Национального Собрания Армении 18 января заявил председатель Счетной комиссии парламента Ваагн Овакимян.

Блок «Мой шаг» будет председательствовать в 8 комиссиях, ППА – в 2, пария ПА – в одной.

Кандидатами на посты председателей профильных комиссий, в частности, являются Н.Зограбян (Постоянная комиссия по вопросам защиты прав человека и общественным вопросам), А.Кочарян (Постоянная комиссия по вопросам обороны и безопасности), М.Мелкумян (Постоянная комиссия по вопросам региональной и евразийской интеграции), В.Карапетян (Постоянная комиссия НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы ), Б.Тунян (Постоянная комиссия НС по экономическим вопросам ), М/Тандилян (Постоянная комиссия НС по финансовым и бюджетным вопросам).

В НС Армении продолжается заседание второй сессии Национального собрания седьмого созыва. Обсуждаются вопросы постоянных комиссий, избрания их председатели и пр. В повестке – голосование по кандидатурам председателей 11 комиссий НС Армении.

На заседании 16-го января на полтора часа продлили регламент, однако НС не успел завершить обсуждения.

На заседании 14-го января спикером НС Армении 131 голосом из 132 был избран Арарата Мирзояна от блока "Мой шаг" (прежде он занимал пост первого вице-премьера).

На заседании 15-го января вице-спикерами парламента Армении избраны Ален Симонян (за - 109, против -20), Лена Назарян (за - 124, против - 3) и Ваге Энфиаджян (за 109 голосов).

ЦИК Армении представила окончательные итоги голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении, прошедших 9-го декабря. По результатам подсчета голосов избирателей со всех 2010 избирательных участков, в парламент проходят три политические силы: блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" (ППА) и "Просвещенная Армения". Как передает «Арменпресс», согласно данным, представленным на официальном сайте ЦИК, лидирует возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном блок "Мой шаг", в пользу которого проголосовало 70,43% избирателей (884 456 человек). У ППА - 8,27% (103 824 избирателей), на третьем месте: "Просвещенная Армения" - 6,37% (80 024 избирателей). 10 Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей (59 059 человек). Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48 811),всеармянская партия "Сасна црер" – 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" – 0,99% (12 389), блок партий "Мы" – 2% (25 174), партия "Христианско-народное возрождение" – 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" – 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" – 0,68% (8530). По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков. В результате состоявшихся 9 декабря внеочередных парламентских выборов, в Национальном собрании Армении у блока «Мой шаг» будет 88 депутатских мандатов, у партии «Процветающая Армения» - 26, у партии «Просвещенная Армения» - 18. 4 мандата блока «Мой шаг» получат по одному представителю езидского, русского, ассирийского и курдского национальных меньшинств. Соответствующее решение утверждено на заседании ЦИК РА 16 декабря. При этом, от блока «Мой шаг» 42 депутата избраны по общегосударственным и территориальным избирательным спискам, от партии «Процветающая Армения» - 13 депутатов, от партии «Просвещенная Армения» - 9 депутатов. ЦИК приняла и другое решениеотносительно вышеуказанных результатов, отметив, что «в ходе подготовки и голосования на внеочередных выборах национального собрания Армении, состоявшихся 9 декабря 2018 г., не произошло таких нарушений Избирательного кодекса РА, которые могли бы повлиять на итоги выборов».