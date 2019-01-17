Премьер-министры Эстонии и Латвии направили поздравительные послания  Николу Пашиняну

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и глава правительства Латвии Марис Кучинскис направили поздравительные послания Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании Юри Ратаса, в частности, говорится: “Примите, пожалуйста, мои искренние поздравления в связи с Вашим назначением на должность премьер-министра Республики Армения. Желаю Вам удачи в проведении ответственных реформ, чтобы сделать Армению более демократичной и процветающей страной. Как страна, прошедшая через переходный процесс, Эстония высоко ценит возможность развития более тесных связей с Арменией с точки зрения обмена наличествующим положительным опытом.

Существующее между нашими странами хорошее сотрудничество, особенно в сферах информационных технологий и культуры, является прочной основой для углубления двусторонних отношений. Убежден, что за время Вашего пребывания в должности мы расширим двусторонние контакты в других сферах и укрепим уже существующие.

Надеюсь, Армения продолжит развивать отношения с Европейским союзом, в частности, в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС и Восточного партнерства. С надеждой на тесное сотрудничество, уверен, что скоро у нас будет возможность лично обменяться мнениями”.

В послании Мариса Кучинскиса отмечается: “

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