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Десятки танцовщиц исполнили тверк в клипе City Girls


Дуэт City Girls и рэперша Карди Би выпустили клип на песню Twerk. Ролик опубликован на YouTube.

В музыкальном видео десятки танцовщиц в разных декорациях и позах исполняют тверк. Артистки делают это на яхте, на пляже, на стройке, на плоту с шестом и на городской улице.

Композиция Twerk вошла в последний альбом City Girls под названием Girl Code. Релиз пластинки состоялся в ноябре 2018 года.

В декабре 2018-го трек Girls Like You, записанный Карди Би и группой Maroon 5,попал в рейтинг самых популярныхмузыкальных запросов года.




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