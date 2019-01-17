Время в Ереване: 11:07:36,   17 Январь

Премьер-министр Люксембурга направил поздравительное послание Николу Пашиняну


Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

От имени  Великого Герцогства Люксембург и от себя лично поздравляю Вас  в связи с назначением на должность премьер-министра Республики Армения.

Желаю Вам успехов в Вашей высокой миссии, надеюсь, что правительства наших стран продолжат сотрудничать в интересах развития двусторонних отношений и укрепления связей между нашими народами.

Убежден, что доверие, которое Вы получили стороны своих соотечественников, позволит Вам продолжить путь реформ во благо общества и экономики Армении”.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации