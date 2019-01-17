Британские бизнесмены призвали к проведению второго референдума по Brexit

Более 170 британских предпринимателей в письме к премьер-министру Терезе Мэй и лидеру лейбористов Джереми Корбину призвали провести второй референдум по Brexit. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Guardian.

Как пишет издание, среди 172 человек, подписавших письмо, дизайнер Теренс Конран, архитектор Норман Фостер и биохимик, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии Пол Нерс.

"Так как часы тикают быстро в связи с тем, что мы выходим из состава ЕС , политики не должны больше тратить время на фантазии. Мы призываем лидеров обеих главных партий поддержать народное голосование", - приводит издание цитату из письма.