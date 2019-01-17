В Армении ожидается в ближайшие 5 лет довести инвестиции до 23-24 процентов относительно ВВП

Правительство Армении сделает все в рамках программы на ближайшие 5 лет, чтобы довести инвестиции до 23-24 процентов относительно ВВП.

Об этом заявил сегодня в беседе с журналистами после заседания правительства исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян в ответ на вопрос, сколько инвестиций ожидается в 2019г.

По словамХачатряна, существующие экономические субъекты постоянно модернизируют свое производство, и это является движущей силой, которая должна обеспечить долгосрочное устойчивое развитие и конкурентоспособность на рынке.

«Любая экономическая единица, независимо от сферы, постоянно делает такие инвестиции. Когда мы говорим об инвестициях, мы придаем особую важность реализации новых инвестиционных программ: их множество, и они касаются различных секторов -и промышленного, и энергетического. Но следует также знать, что любое обсуждение -отсамого этапа обсуждения и до реализации, проходит определенный путь, и это не ново. Любая новая инициатива требует времени для своей реализации», - как передает Арменпресс, сказал он.

На вопрос, есть ли какой-либо положительный сдвиг в осуществлении инвестиций после досрочных парламентских выборов 2018г., Тигран Хачатрянсказал, что инвесторы проявляют большой интерес.

«Будет сделано все, чтобы в ближайшие пять лет инвестиции достигли 23-24% ВВП. Причем большую часть должны составлять частные инвестиции.Инвестиции государства и частного сектора в совокупности должны составить 19% ВВП. Иными словами, мы говорим о ежегодном увеличении объемов инвестиций на более чем 20% относительно ВВП», - сказал он.