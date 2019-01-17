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В Армении ожидается в ближайшие 5 лет довести инвестиции до 23-24 процентов относительно ВВП


Правительство  Армении сделает все  в рамках программы на ближайшие  5  лет, чтобы  довести инвестиции до  23-24 процентов относительно ВВП.

Об этом заявил сегодня в беседе с журналистами после заседания правительства исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян в  ответ на  вопрос, сколько инвестиций ожидается в 2019г.

По словамХачатряна, существующие экономические субъекты постоянно модернизируют свое производство, и это является движущей силой, которая должна обеспечить долгосрочное устойчивое развитие и конкурентоспособность на рынке.

«Любая экономическая единица, независимо от сферы, постоянно делает такие инвестиции. Когда мы говорим об инвестициях, мы  придаем особую важность реализации новых инвестиционных программ: их множество,  и они касаются различных секторов -и промышленного,  и энергетического. Но следует также знать, что любое обсуждение -отсамого этапа обсуждения и до реализации, проходит определенный путь, и это не  ново. Любая новая инициатива требует времени для своей реализации», - как  передает Арменпресс, сказал он.

На вопрос, есть ли какой-либо положительный сдвиг в осуществлении инвестиций после досрочных парламентских выборов 2018г., Тигран Хачатрянсказал, что инвесторы проявляют большой интерес. 

«Будет сделано все, чтобы в ближайшие пять лет инвестиции достигли 23-24% ВВП. Причем большую часть должны составлять частные инвестиции.Инвестиции государства и частного сектора в  совокупности должны составить 19% ВВП. Иными словами, мы  говорим о ежегодном увеличении объемов  инвестиций на более чем 20% относительно ВВП», - сказал он.




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