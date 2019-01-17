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Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер- министру Грузии Мамуке Бахтадзе


Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе  в связи с взрывом газа в Тбилиси, ставшим причиной человеческих жертв. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Премьер-министр Армении выразил соболезнования и слова поддержки премьер-министру Грузии и дружественному народу Грузии, пожелав родственникам и близким погибших терпения, силы и стойкости, а раненым - скорейшего выздоровления.


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