Тегеран потребовал от Вашингтона немедленно освободить задержанную иранскую журналистку

США должны немедленно освободить журналистку телеканала PressTV Марзие Хашеми, которая была задержана сотрудниками ФБР в Вашингтоне. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, слова которого приводит в четверг телеканал PressTV.

"Арест Хашеми - это прямое нарушение свободы слова и злоупотребление политическими полномочиями в отношении невинного человека. США должны немедленно ее освободить", - сказал Зариф. Он добавил, что имеющая американское гражданство журналистка "также является гражданкой Ирана, поэтому Тегеран имеет право защищать ее интересы". По его словам, "она была безосновательно арестована в США".

Ранее телеканал PressTV со ссылкой на сына Хашеми передавал, что власти США задержали женщину, поскольку она является важным свидетелем в одном из судебных разбирательств. Пока никаких официальных обвинений ей не предъявлено.

Журналистка иранского телеканала PressTV была в задержана в Вашингтоне американскими властями. Об этом стало известно в среду, после того как в течение двух дней она не выходила на связь. Сообщается, что Хашеми приехала в Америку, чтобы встретиться со своими больными родственниками.