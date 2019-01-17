Катрин Денёв продаст более 300 нарядов от Ива Сен-Лорана из своей коллекции

Французская актриса Катрин Денёв спустя более 10 лет после смерти модельера Ива Сен-Лорана решила выставить на торги свою коллекцию нарядов, подписанных лично кутюрье, часть которых он создал специально для Денёв, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Актриса призналась, что решилась отправить вещи на торги из-за невозможности обеспечить уход за ними. "Если хранить их правильно, требуется много места. Я продала свой дом в Нормандии, где хранила их на чердаке при [особой] температуре. Я больше их не ношу", - пояснила Денёв.

Торги начнутся во время недели высокой моды в Париже 24 января. Согласно описанию на сайте аукционного дома Christie's, коллекция, насчитывающая более 330 нарядов, будет частично продана на "живых" торгах во французской столице, в то время как большая часть нарядов уйдет с молотка на интернет-аукционе. Прежде чем покупатели разберут их по своим коллекциям, платья, женские костюмы, пальто и разные аксессуары будут выставлены на всеобщее обозрение с 18 января в стенах аукционного дома на улице Матиньон.