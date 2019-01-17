В Ереване стартует строительство новой ТЭЦ

Правительство Армении подписало договор о строительстве новой ТЭЦ (Тепловая электростанция) с итальянской компанией Renco. Как передает «Арменпресс», проект договора был одобрен на заседании правительства 18 декабря.

Меморандум о строительстве правительство подписало с Renco еще в декабре 2015 года. Переговоры с кредиторами завершились в апреле 2018 года. В августе-сентябре 2018 года правительство провело повторные переговоры. В результате, в ноябре 2018-го, тариф удалось снизить.

Теперь на основе меморандума подписывается договор, который претворит проект в жизнь.

Станция строится мощностью около 250 МВт, в нее вложат около 250 миллионов долларов (не считая НДС). Срок строительства - 26 месяцев. Основным акционером проекта станет итальянская компания Renco.

В итоге Renco привлекла четыре коммерческих банка и итальянскую госкорпорацию Simest, которая поддерживает создание итальянских компаний за рубежом. А 40%-ым участником проекта будет германский индустриальный гигант Siemens.

Новая станция позволит увеличить экспорт в Иран, а также заменить мощности устаревшей Разданской ТЭС.

Экспорт тем важнее, что в 2019 году ожидается завершение строительства новой 400-киловольтовой ЛЭП из Ирана в Армению. Разрабатывается и проект для продолжения 400-вольтового коридора в сторону Грузии. Все это позволит в три раза увеличить возможности Армении по экспорту и транзиту электроэнергии.

На строительстве будет занято до 1 200 человек, а после ввода в строй там будет работать около 250 энергетиков.