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В США скончался один из крупнейших инвесторов в мире Джон Богл


Основатель одной из крупнейших инвестиционных компаний мира Vanguard Group Джон Богл скончался в возрасте 89 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал Philly.com со ссылкой на семью инвестора.

Отмечается, что Богл страдал от кардиологических проблем. Первый сердечный приступ он пережил в возрасте 30 лет.

В 1975 году Богл основал Vanguard Group. Как сообщает телеканал CNBC, в первый год размер активов под управлением компании составил 1,7 миллиарда долларов. К 2018 году эта цифра возросла до 5,1 триллиона долларов.

В 1999 году Fortune назвал Богла одним из четырех гигантов инвестиционного сектора XX века, а в 2014 году Time включил его в список 100 самых влиятельных людей мира.

 

 

 




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