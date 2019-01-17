Трамп на год продлил режим ЧП, введенный при Клинтоне из-за ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие режима чрезвычайного положения из-за террористической активности на Ближнем Востоке, которое было введено при президенте Билле Клинтоне в 1995 году. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

"Активность террористов продолжает угрожать мирному процессу на Ближнем Востоке и представляет угрозу национальной безопасности. По этой причине чрезвычайное положение, объявленное 23 января 1995 года, а также принятые впоследствии дополнительные меры должны действовать после 23 января 2019 года", - говорится в заявлении.

"Я продлеваю на год чрезвычайное положение из-за угрозы террористов за рубежом, которые угрожают срывом мирному процессу на Ближнем Востоке", - приводятся в документе слова Трампа.