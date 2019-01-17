Маргарита Гаспарян не прошла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла сопернице во втором туре австралийского чемпионата. Как передает «Арменпресс», Маргарита Гаспарян уступила бельгийской теннисистке Элисе Мертенс во втором круге турнира в двух партиях.

Матч длился час и 31 минуту. Ранее спортсменки друг с другом не встречались. После поражения Гаспарян покинет Открытый чемпионат Австралии.

Напомним, что Гаспарян вошла в топ-100 лучших теннисисток мира.