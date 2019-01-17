КГД предотвратил попытку контрабанды наркотиков: задержаны граждане Ирана

Двое граждан Ирана пытались вывести из Армении в Канаду пропитанную опиумом одежду. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Комитета государственных доходов Армении.

Беспрецедентная попытка была пресечена сотрудниками таможенной службы.

"10 января 2019 года в грузовом комплексе "Карго" международного аэропорта "Звартноц" был осмотрен 25-килограмовый груз, который должен был быть доставлен в Канаду из Армении от имени гражданина Ирана", - говорится в сообщении.

Во время осмотра сотрудники таможни вскрыли сомнительный груз. Оказалось, что обнаруженный в одежде войлок был пропитан опиумом.

В результате полномасштабных оперативно-расследовательских мероприятий, на следующий день, 11 января, сотрудники КГД задержали гражданина Ирана Р.А. и его соучастника - гражданина Ирана С.Е.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 4 статьи 267.1 и пункту 2 части 3 статьи 266 УК РА (Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупных размерах в целях сбыта и контрабандный ввоз через госграницу Армении наркотических средств в особо крупных размерах). Оба иранца арестованы.