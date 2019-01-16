Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-01-19

ЕРЕВАН, 16 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 января, курс доллара США сократился на 0.05 драмa и составил 486.58 драм. Курс евро сократился на 1.27 драмa и составил 555.14 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.29 драм. Курс британского фунта сократился на 0.06 драмa и составил 626.18 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 23.74 драмa и составила 20249.48 драм. Цена серебра сократилась на 0.26 драмa и составила 244.04 драм. Цена платины сократилась на 79.52 драмa и составила 12546.41 драм.