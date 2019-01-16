Азиатские индексы - 16-01-19

ТОКИО, 16 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.55% и составил 20442.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.32% и составил 1537.77 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2570.42 пункта, а HANG SENG вырос на 0.27% и составил 26902.10 пункта.