В Степанакерте стартовало 33-е Общее собрание Армянской Революционной Федерации "Дашнакцутюн".

Как сообщает Арменпресс, в собрании принимает участие более 100 представителей партии и приглашенные гости из 30 стран, которые с 16 по 24 января будут обсуждать деятельность АРФД за предыдущие четыре года и определят стратегию и планы партии на ближайшие годы. В конце собрания будет избран новый состав высшего исполнительного органа партии - Бюро АРФД.

Открывая официальную сессию, представитель ЦК АРФ, депутат НС Республики Арцах от фракции АРФ "Дашнакцутюн" Давид Ишханян поприветствовал собравшихся и отметил, что встреча проходит в очень ответственный период и впервые за 128-летнюю историю АРФД собрание проходит в Арцахе.

«Для нас обязательным и направляющим является не только процесс самого собрания, но и его результат, а также политическая ориентация и стратегия, которые будут приняты в ходе встречи. Я надеюсь, что в конце очередного Общего собрания будет выработан пакет резолюций и решений, которые станут руководством на ближайшие годы для координации политической повестки дня, которая обеспечит внутреннюю силу наших двух армянских государств и способность противостоять внешним вызовам. В апреле 2019 года АРФ "Дашнакцутюн" празднует 30-летие возвращения в Арцах. Находясь у истоков освобождения Арцаха и восстановления арцахской государственности, армянская семья "Дашнакцутюн" за последние 30 лет вложила значительную часть своего потенциала в Арцах. Лозунг «Дашнакцутюн и Арцах - естественные союзники» стал реальностью в жизни. Мы в полной мере осознаем, что победа Арцаха – это лишь малая часть нашего успеха», - сказал Д. Ишханян.

Президент Республики Арцах Бако Саакян направил послание участникам встречи. Его представил спикер парламента Ашот Гулян.

На Общем собрании с благословением выступил предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян. Он поблагодарил партию, которая на протяжении 130 лет выдвигала наши национальные интересы на передний план, несла потери, но несмотря ни на что всегда с честью несла знамя нашего флага.

«Вы всегда пытались продвигать вопросы Ай Дата. Каждый из вас внес уникальный вклад в защиту родины – в сфере политики и государственного строительства, а также в сфере инвестиций», - добавил предводитель Арцахской епархии.

После торжественной церемонии открытия участники собрания посетили Степанакертский мемориальный комплекс, где возложили цветы в память о невинных жертвах и почтили память первого председателя Верховного совета НКР Артура Мкртчяна.

На торжественной церемонии открытия собрания присутствовали государственный министр Арцаха Григорий Мартиросян и другие официальные лица.